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39 yaşındaki Türk'e tecavüz sucundan Güney'de hapis cezası

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Güney Kıbrıs'ta 35 yaşındaki Kamerunlu kadına geçen yıl Nisan ayında tecavüz etmekle suçlanan Türk vatandaşı, kapalı kapılar ardında görülen davada, 10 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldı

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39 yaşındaki Türk'e tecavüz sucundan Güney'de hapis cezası
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“Mağusa bölgesi” Ağır Ceza Mahkemesi’nin, birkaç yıl önce Türkiye Survivor yarışmasına yarışmacı olarak katılan 39 yaşındaki Türk asıllı kişiyi, tecavüzden suçlu bulduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, ismini belirtmediği şahsın, 35 yaşındaki Kamerunlu kadına geçen yıl Nisan ayında tecavüz etmekle suçlandığını ve kapalı kapılar ardında görülen davada, 10 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.
Gazete, Türk asıllı şahsın Kamerunlu kadını, sattığı ürünleri göstermesi için evine çağırdığını ve burada, kadına tecavüz ettiğini; ayrıca olanları birine anlatırsa veya polise giderse, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.
Haberde, söz konusu şahsın “Erdoğan hükümeti aleyhine kamuoyuna açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’de arandığını, buna bağlı olarak Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu” söylediği kaydedildi.
 
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