2 yılda yüzden fazla hırsızlık yaptılar

Güney Kıbrıs’ta son 2 yıl içinde 100’den fazla hırsızlık olayına karışan 48 ve 53 yaşındaki iki kişinin, polisin düzenlediği operasyon sonucu Larnaka’da yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2021 yılı ile 2023 yılının Ağustos ayına kadar Ayia Napa, Protara ve “Mağusa bölgesi”ndeki diğer yerlerde çok sayıda hırsızlık olayına karışan şahısların, Larnaka’da düzenlenen operasyonda yaşanan kovalamacanın sonunda yakayı ele verdiklerini yazdı.

Gazete, şahısların polise saldırdıklarını ve kaçmaya çalıştıklarını, ancak polisin açtığı uyarı ateşi sonucunda yakalandıklarını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’a Türkiye üzerinden geldikleri iddia edilen şahısların dün, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi”ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

