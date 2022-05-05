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13 yaşındaki çocuğu silah doğrultarak tehdit etti

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13 yaşındaki çocuğu silah doğrultarak tehdit etti
Limasol’da 31 yaşındaki bir kişinin, silah doğrultarak 13 yaşındaki bir çocuğu, kardeşi kendisine küfrettiği gerekçesiyle tehdit ettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Aşağı Polemidya’daki bir parkta önceki akşam meydana gelen olayda, 10 yaşındaki çocuğun 31 yaşındaki kişiye küfür ettiği ve bu kişinin de, av tüfeğini alarak çocuğu park içerisinde aramaya başladığını yazdı.
Çocuğu bulamayan söz konusu şahsın, çocuğun 13 yaşındaki kardeşine silah doğrulttuğunu ve tehdit ettiğini kaydeden gazete, 13 yaşındaki çocuğun korkudan bayılarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Gazete, 31 yaşındaki şahsın yakalandığını ve dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde 4 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.
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