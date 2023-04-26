11 yıl önce ortadan kaybolan kadının aracı kundaklandı

Güney Kıbrıs’ta 11 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolan ve izine herhangi bir şekilde ulaşılamayan Maria Kakoyianni isimli kadına ait aracın dün Limasol’da kundaklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, araç kundaklama olayına geniş yer verdiler.

Aracın, bomba konması sonucu kundaklandığını yazan gazete, kaybolan kadının üzerine kayıtlı olan aracın, annesi tarafından kullanıldığını da belirtti.

Habere göre kayıp olan kadının 78 yaşındaki annesi Evangelia Kakoyianni, gazeteye yaptığı açıklamada kızının hayatta olduğuna ve KKTC’de ikamet ettiğine inandığını söyledi.

Kakoyianni, “kızıma ait yeni haberler hayatta olduğu ve onu bulamadığımdır” şeklinde konuştu.

Kızıyla ilgili yıllardır bilgi topladığını ayrıca KKTC’de görüldüğüne dair bilgiler aldığını, bunun da kendisini sevindirdiğini söyleyen Kakoyianni, kızının kaybolmasının arkasında uyuşturucu olabileceğinden söz etti ve bu kişilerin kızını kaçırdığını belirtti.

Alithia gazetesi kundaklama olayıyla ilgili olarak, Evangelia Kakoyianni’nin, aralarında para meselesi bulunan bir kişiden şüphelendiğine dair ifade vermesi sonucu bir şahsın tutuklandığını yazdı.

Gazete, kundaklama olayının Evangelia’nın kızının kaybolmasıyla ilgili olabileceği üzerinde de durulduğunu belirtti.

Maria Kakoyianni’nin, 11 Nisan 2012 tarihinde Paskalya yortusunun kutlandığı hafta, arabasıyla evden ayrıldığını, bir daha da dönmediğini belirten gazete, Maria Kakoyianni’nin aracının, Limasol’daki Lady’s Mile sahil bölgesinde kilitli olarak bulunduğunu ancak ne kendisinin ne de araç anahtarlarının bulunamadığını anımsattı.

Habere göre Mariai kaybolduğu dönemde 39 yaşında ve bir çocuk annesiydi.

Gazete, polisin kadını arama çalışmalarının ise sonuç vermediğini, ailesinin kadını bulmak için özel dedektif bile tuttuğunu yazdı.