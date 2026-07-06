Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, sağlıkta başarının vatandaşın aylarca sıra beklememesi, ilacını zamanında bulabilmesi, tetkik ve tedavisini gecikmeden alabilmesi olduğunu vurguladı.

Komite, Sağlık Bakanlığını sağlık sisteminin kronik sorunlarını çözmeye, hizmet organizasyonunu güçlendirmeye ve vatandaşın gerçek ihtiyaçlarına odaklanmaya da davet etti.

Son günlerde robotik cerrahi uygulamaları yapılması ile beyin pili tedavisine başlanmasını memnuniyetle karşılağını belirten komite, ancak sağlıkta başarının tekil uygulamalarla değil, vatandaşın zamanında kaliteli sağlık hizmetine erişebilmesiyle ölçülebileceğini de belirtti.

TDP Sağlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip Sağlık Bakanlığı’nın bu gelişmeleri “başarı hikâyesi” olarak sahiplenmesinin doğru olmadığı savunuldu ve çevre ülkelerde uzun yıllardır standart hale gelen sağlık teknolojilerinin vatandaşın hakkı olduğu kaydedildi.

Sağlık sisteminin birçok temel alanda hala bölge ülkelerinin gerisinde olduğu ileri sürülen açıklamada, halkın önceliğinin erişilebilir ve zamanında sağlık hizmeti olduğu ifade edildi.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu uzmana en geç beş iş günü içinde ulaşabilmesi, MR, ultrason, tahlil ve diğer tetkiklerini en geç beş iş günü içerisinde yaptırabilmesi, ameliyat gerektiğinde en geç 21 gün içinde operasyon tarihi alabilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, reçete edilen ilaçlara kesintisiz erişebilmek ve yaşlıların nitelikli bakım hizmetlerinden yararlanabilmesinin de temel sağlık hakkı olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, “Sağlık çalışanlarının emeğinin günlük siyasi polemiklerin parçası yapılmaması gerektiği” de kaydedildi.