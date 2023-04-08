Yurt dışı temsilciliklerine milyonlar akıtıyoruz

Bakanlar Kurulu‘nun Resmi Gazete‘de yayımlanan son kararlarına göre ‘KKTC’nin Brüksel temsilciliğindeki şoförlük hizmetlerine bu yıl tam 209 bin TL ödedik.
Kuveyt temsilciliğindeki yazışmaların Türkçe-Arapça çevirisi için ise 76 bin TL cebimizden çıkarken, Washington temsilciğindeki “lobicilik” faaliyetlerine ise 50 bin TL ödeme yaptık.
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