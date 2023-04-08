Yurt dışı temsilciliklerine milyonlar akıtıyoruz

KKTC’nin Brüksel temsilciliğindeki şoförlük hizmetlerine bu yıl 209 bin TL, Kuveyt temsilciliğindeki yazışmaların çevirisi için 76 bin TL, Washington temsilciğindeki “lobicilik” faaliyetlerine ise 50 bin TL ödeme yapıldı

Bakanlar Kurulu‘nun Resmi Gazete‘de yayımlanan son kararlarına göre ‘KKTC’nin Brüksel temsilciliğindeki şoförlük hizmetlerine bu yıl tam 209 bin TL ödedik.

Kuveyt temsilciliğindeki yazışmaların Türkçe-Arapça çevirisi için ise 76 bin TL cebimizden çıkarken, Washington temsilciğindeki “lobicilik” faaliyetlerine ise 50 bin TL ödeme yaptık.

