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Yurt dışı temsilciliklerine milyonlar akıtıyoruz

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KKTC’nin Brüksel temsilciliğindeki şoförlük hizmetlerine bu yıl 209 bin TL, Kuveyt temsilciliğindeki yazışmaların çevirisi için 76 bin TL, Washington temsilciğindeki “lobicilik” faaliyetlerine ise 50 bin TL ödeme yapıldı

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Yurt dışı temsilciliklerine milyonlar akıtıyoruz
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Bakanlar Kurulu‘nun Resmi Gazete‘de yayımlanan son kararlarına göre ‘KKTC’nin Brüksel temsilciliğindeki şoförlük hizmetlerine bu yıl tam 209 bin TL ödedik.
Kuveyt temsilciliğindeki yazışmaların Türkçe-Arapça çevirisi için ise 76 bin TL cebimizden çıkarken, Washington temsilciğindeki “lobicilik” faaliyetlerine ise 50 bin TL ödeme yaptık.
 
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