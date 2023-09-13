Yumaklı da KKTC’de

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet dün akşam KKTC’ye geldi.

Dün akşam saat 19.00’da KKTC’ye gelen Yumaklı ve beraberindeki heyet bugün saat 10.00’da Concorde Hotel’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’na” katılacak.

