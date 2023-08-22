Yolu yapacak şirket Proyap

Yiğitler – Pile arasındaki yol çalışmasını yürüten şirketin, Türkiye merkezli Proyap İnşaat olduğu öğrenildi

Pile’de gerginliğe neden olan Yiğitler – Pile arasındaki yol çalışmasını yürüten şirketin, Türkiye merkezli Proyap İnşaat olduğu öğrenildi.

Türkiye’deki AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen şirket, Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok yol çalışmasını, Türkiye’de çıkılan ihaleler doğrultusunda alan bir firma olarak tanınıyor.

Mayıs ayında Karayolları Dairesi’nin talebi üzerine Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan 19 milyon TL’lik “Pile - Yiğitler Yolu Yapım İşi” ihalesi "bazı sorunlar" nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine Türkiye, yol yapım işini "Proyap" isimli inşaat şirketine verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mayıs ayında çıkılan ihalenin teknik sorunlar nedeniyle sonuçsuz kaldığını, bunun üzerine Türkiye’nin ihaleyi "Proyap" isimli inşaat şirketine doğrudan verdiğini söyledi.

