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"Yerli ürünlerin markalaşması adına ortaya konan irade mutluluk verici"

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"Yerli ürünlerin markalaşması adına ortaya konan irade mutluluk verici"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret edip incelemelerde bulunarak sanayici ve üretici sektörün güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, sanayiye önem verdiğini belirterek, yerli ürünlerin markalaşması adına ortaya konan iradeyi görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, markalaşmayla ithalatı ikame eden bir pozisyona gelindiğini belirterek, yerli üretimin önemine vurgu yaptı, işletmeci ve çalışanlara çalışmalarında başarılar diledi.
 
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