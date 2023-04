Yeni havaalanının yüzde 98’i bitti

Büyükelçi Feyzioğlu, Yeni Havalimanı’nın yüzde 98’inin bittiğini söyledi ve havalimanının dünyadaki havalimanları ile rekabet edebilecek güçte olacağını belirtti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Havalimanı’nda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu olabilecek muhteşem bir eser” olarak nitelediği yeni havalimanının, 10 milyon yolcu kapasiteli olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı Kahramanmaraş’ta bulunan ve Havalimanı için pano ve trafo üreten fabrikada bir süre üretimin durduğunu ve bu nedenle havalimanının yapımında gecikmeler yaşandığını ifade eden Arıklı, yeniden üretime başlayan fabrikadan gelecek malzemelerin süratle monte edileceğini ve Havalimanı’nın açılışa hazır hale getirileceğini aktardı.

Arıklı, Yeni Havalimanı’nın Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olan Dalaman Havalimanı ile eşit büyüklükte olduğunu da belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “yeni Havalimanı’nın en kısa sürede Kıbrıs Türk halkına kazandırılması” yönünde talimatı olduğunu aktardı.

“Bu büyük bir eser ve yüzde 98’i bitti. Şimdiden Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun” diyen Feyzioğlu, yeni havalimanının dünyadaki havalimanları ile rekabet edebilecek güçte olacağını söyledi.

Çok çağdaş ve yüksek standartlarda iş yapıldığını belirten Feyzioğlu, havalimanının izolasyonların kırılmasında da çok büyük katkı sağlayacağına inanç belirterek, “Bu eser hayata geçtiğinde, yani yolcu kabulüne başladığında piste uçaklar inip kalktığında, hep birlikte çok büyük gurur yaşayacağız” diye konuştu.

Feyzioğlu, havalimanı ile ilgili söylentilerin bir kenara bırakılmasını isteyerek, “Bu tesis öyle bir eser ki her söylentiye, her söylenene, her kara çalana kendisi cevap verecek” dedi.