“YDÜ bizler için büyük bir gurur kaynağı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla başlayan 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, “Tıpta Yeni Ufuklar” başlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlendi

Dünyada tıp eğitimi alan geleceğin hekimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşturan Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliğiyle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonda gerçekleştirildi.

“Tıpta Yeni Ufuklar” başlığı ile düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden kongrede; mikrobiyota, yapay zeka, tıpta etik, robotik cerrahi prosedürleri, kanser ilaçlarındaki yeni keşifler gibi pek çok konu ele alındı. 12 oturumda ele alınan konu başlıklarının ardından deney hayvanları, çekinik el ve temel kodlama alanlarında da çalıştaylar gerçekleştirildi. Kongreye 500’ün üzerinde öğrenci ve 50’nin üzerinde akademisyen katıldı. 51 öğrencinin bildiri sunduğu kongrede, 10 öğrenci de konu sunumu gerçekleştirdi.

1. Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin pandemi döneminde geliştirdiği projelerden bahsetti. Tatar, “Salgın ve pandemi döneminde nasıl yol katedeceğimizi bilmiyorduk. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu süreçte yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda ülkemizin yerli PCR kitinin üretilmesi, yerli aşı çalışmalarına başlaması çok değerli adımlar oldu. Geriye dönüp baktığımızda geldiğimiz nokta ve aldığımız sonuçlarla bu zorlu sürecin üstesinden başarıyla geldiğimiz ortadadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sizler enerji dolu, hayat dolu olduğunuz gibi birlik beraberlik içerisinde geleceğe yön vereceksiniz. Sağlık, bilim, teknoloji ve daha birçok alanda büyük başarılara imza atabilecek yeteneğe sahipsiniz” diyerek Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine seslendi. Ardından da, “Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakülesi’nin, yapmış olduğu tüm bilimsel ve teknolojik çalışmalar, geleceğe ve insanlara yeni umutlar veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm bunlara ev sahipliği yapıyor olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da açılışta yaptığı konuşmasında, “Bir yandan gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında tanı ve tedavi yöntemleri hızlı bir şekilde değişirken, diğer yandan bilgiye ulaşım hızı, hekimleri sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecinin önemli bir parçası haline getiriyor” diyerek, 1. Uluslararası Öğrenci Kongresinin, değişime, yenileşmeye ve bilgiye erişim hızına, adaptasyona doğru atılan çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ hekim adaylarına seslenerek, "Sevgili hekim adayları, bilmelisiniz ki bugün doktorluk ünvanı almak için sürdürdüğünüz öğrenim hayatınız, bu ünvanı aldıktan sonra da, gerçek bir hekim olma yolunda asla bitmeyecek. Bilginin peşinde, öğrenmekten asla vazgeçmeden yürüyeceğiniz bir gelecek sizleri bekliyor olacak. Gelecekte pek çok kongreye katılacak, bildiriler hazırlayacak, tedavi ettiğiniz her vakadan yeni şeyler öğrenecek ve bu birikiminizi bilim dünyası ile paylaşacaksınız. Bu kongre ile edindiğiniz deneyim ve vizyon ise sizlere meslek hayatınız boyunca yol gösterici olacak” ifadesini kullandı.

Prof. Şanlıdağ, 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresini, Yakın Doğu Üniversitesi’nin üzerinde yükseldiği ve Avrupa’nın en iyi ilk 250; dünyanınsa en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almasını sağlayan vizyon ve cesaretin en güzel simgelerinden biri olarak tanımlayarak, kongrenin tüm tıp fakültesi öğrencilerinin, gelecekteki meslek hayatlarında, ufuk açıcı bir deneyim bırakmasını diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresinin sloganının “güçle, güvenle, geleceğe” olduğunu söyleyerek, "Gelecek demek güveneceğimiz güçlü bir gençlik demektir. Bunu fizik ve akıl sağlığı yerinde; bilgili, görgülü, araştırmacı, sorgulayıcı gençlerimizde görüyoruz. Onlara verdiğimiz değer bizleri değerlendirir. Kongreyi hayata geçiren tüm gayretleri için her birini ayrı ayrı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Çok çalıştılar, çok emek verdiler” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretim üyelerine teşekkür ederek, Öğrenci Düzenleme Kurulu Üyelerini “Kongrenin gerçek kahramanları” olarak tanımladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından, öğretim üyeleri danışmanlığında düzenlendiğini söyleyen Kongre Başkanı İntern Doktor Asu Yüksel, “Amacımız öğrencilerin bilimsel araştırma yapma ve sunma konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmasına olanak sağlamaktır” dedi.

Asu Yüksel, 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin içeriği ile ilgili ise “Her geçen gün gelişen teknolojinin sağlık alanına yansımaları konuşulup tartışılacak ve tıptaki yenilikler yeniden gözden geçirilecektir. Öğrencilerin öğretim üyeleri gözetim ve denetiminde yaptığı çalışmaların sunulacağı kongrede, ülkemiz ve evrensel tıbba fayda ve katkı sağlanması planlanmakta; öğrencilerin, geleceğin bilim insanları olma yolunda ilk adımlarını atmasını amaçlamaktayız” dedi.

Yüksel, kongrenin gerçekleştirilmesinde başta Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gamze Mocan ve tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederek; “Bizlere hayata dair kocaman bir bakış açısı kazandıran tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız şu an burada bu kongreyi gerçekleştiriyor olamazdık. Emekleriniz çok büyük iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Kongrenin kapanış konuşmasını ise Öğrenci Kongresi başkanlarından Stj. Dr. Süleyman Gündüz yaptı. Uzun süredir özverili bir şekilde hazırlandıkları kongreyi; eğitici, öğretici ve başarılı bir şekilde bitirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gündüz, “Yaşadığımız paha biçilmez deneyimin, bizlere meslek hayatımızda çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu değerli kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.