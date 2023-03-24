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Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor

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Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak

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Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
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Yaz saati uygulaması pazar günü başlıyor. Pazar günü saatler 1 saat ileri alınacak.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 26 Mart Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
 
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