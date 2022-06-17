banner762
banner815
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
11 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
54 0
 
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
9 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
51 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
31 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
31 0
banner797
banner854

Yaz havası geliyor

banner476

banner825
Yaz havası geliyor

Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 – 24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 – 32 derece         dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette Salı günü kuvvetli yer yer Fırtınamsı olarak esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.