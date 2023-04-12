Yaşama 9 gün direnebildi

Lefkoşa’da 2 Nisan gecesi yolu yaya olarak geçmeye çalışırken, kiralık aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda bulunan 32 yaşındaki yaya William Ejieta Klines, yaşam savaşını kaybetti

Lefkoşa’da 2 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki 32 yaşındaki yaya William Ejieta Klines, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Klines, 10 gün önce 2 Nisan’da saat 23.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışırken, 30 yaşındaki Boris Kemka Tchinda Lambou yönetimindeki ZNG 948 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Klines, tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

