banner913
banner932
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
2 0
Ünilig’de Final Four zamanı
Ünilig’de Final Four zamanı
7 0
 
İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez
İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez"
8 0
Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı
Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı
7 0
Ukrayna Parlamentosu:
Ukrayna Parlamentosu: "Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleyin"
6 0
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
8 0
Tek kayıp Arsenal’dan
Tek kayıp Arsenal’dan
12 0
banner915

Yaşama 9 gün direnebildi

banner476

Lefkoşa’da 2 Nisan gecesi yolu yaya olarak geçmeye çalışırken, kiralık aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda bulunan 32 yaşındaki yaya William Ejieta Klines, yaşam savaşını kaybetti

banner825
Yaşama 9 gün direnebildi
banner931
Lefkoşa’da 2 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki 32 yaşındaki yaya William Ejieta Klines, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Klines, 10 gün önce 2 Nisan’da saat 23.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışırken, 30 yaşındaki Boris Kemka Tchinda Lambou yönetimindeki ZNG 948 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Klines, tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.