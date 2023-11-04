“Yasadışılıklar cezasız kalıyor”

Ekonomist Göksel Saydam, bin bir fedakarlıkla kurulan devletin ‘yolunacak kaz’ olarak görülmeye başlandığını dile getirdi

Ekonomist Göksel Saydam, KKTC’de yolsuzluk, usulsüzlük veya yasa dışılık haberleriyle karşılaşılmadığı bir günün geçmediğini söyledi.

Göksel Saydam’ın paylaşımı şöyle:

“Gün geçmiyor ki KKTC’de bir yolsuzluğa, usulsüzlüğe veya yasa dışılık haberleri ile karşılaşmayalım.

Bunun başlıca nedeni siyasi rant ve kişisel çıkarlar uğruna bu ülkedeki denetim mekanizmasının çalıştırılmaması için yapılan uygulamalardır.

Memleketimizin sosyo-ekonomisi ve yönetimi çoktan çürümüş olup ülke elden gidiyormuş birçok kimsenin umurunda değildir.

Siyasi puan kazanmak için bu ülkeyi yönetenler ya anavatanı ziyaret etmeyi sıklaştırarak ve/veya altı boş beyanatlar verme yarışını hızlandırmaya veya bugüne kadar bilinen ancak gerekli önlemleri almaktan kaçındıkları konuları sanki bugünlerde olmuş gibi meydana çıkarmaya çalışmakta yönetsel küsur ile ihmallerinden arınmaya çalışıyorlar.

Şimdi mi farkına vardılar ki başta denetimsizlik ve sistemsizlik nedeniyle bin bir fedakarlıkla kurmuş olduğumuz bu devlet ‘yolunacak kaz’ olarak görülmüştür?

Bu duruma gelinmesine yıllar öncesi başlanmış ve özellikle son yıllarda büyük hız kazanmıştır.

Yapılan yasadışılığın cezasız ve yapanın yanına kâr kalması durumu ortadan kalkmadığı sürece ülkemizin her bakımdan normal bir ülke olma özelliğini kazanması mümkün olmayacaktır.”





