Yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor

Ülkemizde öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava birçok bölgede zarara yol açtı.Öğle saatlerine doğu Beşparmak dağlarının güneyinde başlayan ve Mesarya bölgesine doğru ilerleyen kuvvetli sağanak ve dolu yağışı birçok bölgeyi etkiledi.Saat 14.00 sıralarında İnönü, Turunçlu, Vadili, Akdoğan bölgesinde doluyla karışık şekilde yağan şi,ddetli yağmur bazı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.Şu anda Lefkoşa bölgesini etkileyen yağışlı havayla birlikte dolu yağışı vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor.