Villaya özel iskele izni

Girne'de bir villaya iskele yapımı için Bakanlar Kurulu tarafından izin verildi

Girne'nin Karaoğlanoğlu bölgesinde denize sıfır noktasında olan bir villaya iskele yapım izni verildi. Aynı izin geçtiğimiz yıl Şehir Planlama Dairesi tarafından verilmeyen izin, Bakanlar Kurulu tarafından verildi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) şahsa özel verilen iskele iznine tepki gösteren bir açıklama yaptı.TDP’nin açıklaması şöyle:“Şahsa ait denize sıfır konumunda bir villa, evinin önündeki denizin kayalık olması sebebini öne sürerek Bakanlar Kurulu’ndan sadece kendisinin kullanımına ait iskele izni istiyor. Bakanlar Kurulu villa sahibine özel imtiyaz sağlayan bu talebi onaylıyor.Günümüz dünyasında artık bu türden yetkiler bütün siyasetçiler için fazladır.Adamızdaki ağaçların, denizlerin, hayvanların talan edilmesinde büyük emeği olan UBP’ye bu türden yetkiler çok fazladır. Bütün bu yetkileri siyasetçilerden alıp doğayı koruyan bir anayasal çerçeveye oturtmak gerekir.Anayasal yetkilerin aşımı söz konusuysa eğer, siyasetçinin makamı her ne olursa olsun dokunulmazlığının bu konuda düşmesi, geriye sadece kürsü dokunulmazlığı kalmalıdır.Bu tür yetkiler şahsi kararlar alabilen makamlardan alınıp, Anayasa aşımında siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması sağlanmalıdır.Geçen yıl Şehir Planlama Müdürü tarafından verilmeyen izin, bu yıl Bakanlar Kurulu tarafından nasıl verilebiliyor.TDP olarak soruyoruz; Karaoğlanoğlu köyü Mavi Yalı mevkiinde bulunan bu villaya verilen iskele yapım izni KİME ve NEDEN verildi? Bu iskele yapımı hangi AMACA hizmet edecek? Yoksa MARİNA yapımı için bir ön adım mı?Yaşamı birlikte paylaştığımız ağaçlara, toprağa, hayvanlara, denizlerimizdeki yaşayışa hoşgörü ve sevgi göstermeliyiz. Artık birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz.Dünyaya geliş amacımız etrafa kendi pisliğimizi saçmak, etrafımızı kirletmek olamaz. Kendimize olan öz-saygımızı bu denli kaybetmiş olamayız.Geleceğimizi sizin vereceğiniz çıkar ilişkisi taşıyan kararlarınıza bırakmayacağımızı, vermiş olduğunuz yanlış kararı ivedilikle iptal etmenizi ve konunun TDP Belediye Meclis Üyemiz vasıtasıyla takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.”