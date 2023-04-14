banner913
banner932
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
4 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
34 0
 
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
35 0
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
13 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
10 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
22 0
banner915

Vakıfların kuruluşunun 452’nci yılı...

banner476

banner825
Vakıfların kuruluşunun 452’nci yılı...
banner931
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 452’nci yıl dönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkı tarafından devralınışının 67’nci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bahçesinde tören düzenlendi.
Törende Vakıflar İdaresi İdari İşler Şube Müdürü Yeliz Kaymakamzade günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Kaymakamzade konuşmasında “Müteveffa liderimiz Dr. Fazıl Küçük, mücadele arkadaşları ve vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.
Daha sonra bugüne kadar vakfeden ve vakıf için çalışan ve vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören Atatürk Büstü’ne çelenk sunulmasıyla sona erdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.