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Vadili Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 2 adet boş parsel için müracaat kabul edilecek

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Sanayi Dairesi Müdürlüğü, Vadili Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 2 adet boş parsel için beyaz eşya tamiri ve elektrik işleri ile oto işleri faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerden yarından itibaren müracaat kabul edileceğini duyurdu.

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Vadili Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 2 adet boş parsel için müracaat kabul edilecek
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Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 25 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe giren 20/2022 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası çerçevesinde, Vadili Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 2 adet boş parsel için, beyaz eşya tamiri ve elektrik işleri ile oto işleri faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerden yarından itibaren 11 Mayıs’a kadar müracaat kabul edileceği bildirildi.
Açıklamada, müracaatların, Sanayi Dairesi’nin düzenlediği ve daireden temin edilecek formlar doldurularak, Sanayi Dairesi’ne yapılacağı kaydedildi.
 
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