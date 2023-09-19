Üstel’den AP’ye kınama

Başbakan Üstel, AP'nin Türkiye’yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren ve federal çözümü empoze eden kararını ve BM’nin Pile’deki yanlı tutumunu kınadı

Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı kabul etti.

Üstel, Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan kabulde yaptığı konuşmada, kökleri TMT'ye dayanan GKK’nın, şanlı tarihi ve vatan sevdasıyla her zaman sorumlulukla görevinin başında ve her daim Kıbrıs Türk halkının güvencesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, "Adada barışın teminatı olan ve Kıbrıslı Türklerin huzur ve güvenliğini sağlamak için, günümüz teknolojisi ve imkânlarıyla donatılmış her türlü vazifeyi yerine getirme kabiliyetine sahip olan GKK ve Mehmetçiğimiz her zaman güvencemiz olmuştur. GKK ve ona bağlı her kurum ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adadaki varlığı Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve vazgeçilmezdir.” dedi.

Üstel şöyle devam etti:

“Anavatandan aldığımız güç ve destekle KKTC olarak iki egemen ve eşit uluslararası statüde, Adada iki ayrı devletin varlığı temelindeki siyasetimizden taviz vermeden yolumuza devam ederken, GKK, yürüdüğümüz bu yoldaki en büyük güvencelerimizden bir tanesi olmaya devam edecektir.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı'yla Adaya barış ve huzur gelmiştir. Ülke olarak bizim her zaman birlikte hareket ettiğimiz ülke Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’dir ve bu böyle devam edecektir. En son, Pile-Yiğitler yolunda yaşananlar ve Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu bize hem davamızda ne kadar haklı olduğumuzu hem de BM ve AP’nin Rum yanlısı tavrını bir kez daha göstermiştir. Gerek AP'nin TC’yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren ve federal çözümü empoze eden kararını gerekse BM’nin Pile’deki yanlı tutumu kınadığımı da belirtmek istiyorum.”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç da konuşmasında, “TC ile KKTC arasındaki ilişkiler eşsizdir. Bunun daha iyi bir örneği yoktur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak atanmaktan dolayı son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.

