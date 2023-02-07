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Üstel: “Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur

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Üstel: “Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur
Başbakan Ünal Üstel, ilk kez Kıbrıslı Türk öğrencilerin bulunduğu enkazda bir ses teması kurulduğuna dair kendisine deprem bölgesinden bilgi verildiğini duyurdu.
Başbakan Üstel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sesin alındığı bölümde çalışmaların yoğunlaştırıldığını bildirdi.
Üstel’in paylaşımı şu şekilde:  
“Değerli kardeşlerim. Sizlerle umut verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bir bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur. Sesin alındığı bölümde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Umarım iyi haberler alırız. Allah yardımcımız olsun.”
 
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