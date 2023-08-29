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Üstel, Cevdet Yılmaz ile görüştü

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Üstel, Cevdet Yılmaz ile görüştü
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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte Ankara Polatlı’da Pomega Şirketi’nin enerji depolama üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel, burada baş başa özel bir de görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Ankara Polatlı’ya birlikte geçen Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye’nin ilk enerji depolama tesisi olan Pomega Lithium- Lion Pil Hücresi Piga Fabrikası’nın açılışını birlikte yaptı.
Açılış töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte fabrikada incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel Ankara’daki temaslarını sürdürmek için Polatlı’dan ayrıldı.
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