Ürküten Rakamlar

Trafikte 31 haftada 33 ölüm Trafik kazalarında 2022 yılında 54 haftada 24 ölüm varken, 2023 yılında 31 haftada 30 kazada 33 ölüm vakası oldu

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yol güvenliğini sağlamak ve bilinerek işlenen suçları caydırıcı cezalarla önlemenin devletin asli görevi olduğunu vurguladı.Avcı, yollarda meydana gelen kazaların huzursuzluk ve güvensizlik yarattığına işaret ederek, yolların altyapısı, trafik eğitimi, ehliyet sistemi, araç muayeneleri, trafik tabelaları, aydınlatmalar, araç sigorta sistemi, trafiğe ayrılan bütçe, güncellenmeyen trafik yasalarının korku, dehşet ve can kayıpları olarak insanlara geri döndüğünü söyledi.Avcı yaptığı yazılı açıklamada, bilerek işlenen suçlardan alkollü, uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak ve ehliyetsiz sürüşe verilen cezaların yıllardır masaya yatırılmamasının can kayıplarını artırdığını vurguladı.Devletin ve hükümetlerin asli görevinin yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Mehmet Zeki Avcı, yollarda can kayıplarını önlemek için eğitim, mühendislik, yasalar ve denetimler ile acil yardım sistemlerinin tam olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.Ülkede bir tek 112 Ambulans sisteminin güncel, hızlı ve etkin şekilde çalıştığına dikkat çeken Avcı, eğitim, mühendislik ve yasalardaki eksikliklerin yollarımızdaki tehlikelerin başında geldiğini kaydetti.Eylül ayında on binlerce öğrencinin ülkeye geldiğini ve araç kullanmaya başladığını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:“Uyuşturucu testi ile ilgili yasa 13 ay önce meclisten geçti ama cihazlar alınmadı, alkollü sürüş canlar almaya devam ediyor. Alkollü sürüşlerin hem sayı hem de miktar olarak yükselmeye devam ettiği halde caydırıcı cezaların gelmemesi de canların gitmesine katkı koymaktadır.Hız tespit kamera cezaları aylardır sürücülere ulaştırmayarak caydırıcılık etkisi ortadan kaldırılmıştır.Eğitim ve mühendislik hizmetleri için uzun zaman ve yüksek bütçe ile gerektirdiği ancak yapılması şart olandır, ivedi olarak yapabileceğimiz caydırıcı yasal uygulamaların hemen devreye sokulmasıdır.2022 yılında 54 haftada 24 ölüm varken, 2023 yılında 31 haftada 30 kazada 33 ölüm vakası olmuştur. Aşırı süratten 16, alkolden 7, ölümlü kaza olmuştur. 7 araç tek başına, 12 araç çarpışması, 9 yaya ve 2 bisiklet kazaları meydana gelmiştir. Alkollü sürüşü durdurmalıyız.”Alkollü sürüş yasaları caydırıcı olmadığından bu tür suçlar gitgide daha tehlikeli olduğunu ifade eden Avcı, “Alkollü sürüşlerin ivedi olarak önlenmesi için ilk adım olarak – hemen- trafik yasalarında aşırı alkollü sürücüye aracı kilitleme veya emare olarak el koyma da getirilmelidir” dedi.