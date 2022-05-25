Ülkede ekili tarım alanlarının yüzölçümleri belirlenecek

Genel Tarım Sigortası’nın ülkede tarımsal alanların korunması, tarımsal faaliyetlerin devamı ve tarımsal zararlar hakkında çalışma yapmak için kurulduğuna işaret eden Oğuz, imzalanacak anlaşmanın, KKTC’deki tüm tarımsal ekili arazilerin ekim aşamasında ve süresince gözetimi, denetimi ve planlamasıyla ilgili fayda sağlayacağının kaydetti

Ülkedeki ekili tarım alanlarının yüzölçümlerinin belirlenmesi projesi kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Aselsannet arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıkta yer alan imza töreninde protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Aselsannet Genel Müdürü İsmail Karahan ve Genel Tarım Sigortası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı imza koydu.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz imza töreninde yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ekonomik ve üretim anlamında dünyadaki dengelerin değiştiği ve yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Genel Tarım Sigortası’nın ülkede tarımsal alanların korunması, tarımsal faaliyetlerin devamı ve tarımsal zararlar hakkında çalışma yapmak için kurulduğuna işaret eden Oğuz, imzalanacak anlaşmanın, KKTC’deki tüm tarımsal ekili arazilerin ekim aşamasında ve süresince gözetimi, denetimi ve planlamasıyla ilgili fayda sağlayacağının kaydetti.

Genel Tarım Sigortası’nın konuyla ilgili uzun süre çalışma yaptığını ifade eden Bakan Oğuz, ürün toprağa girdikten, hasada kadar olan sürede zarar, ziyan anlamındaki sorumluluğun Genel Tarım Sigortası’nın gözetiminde olduğunu anlattı.

Anlaşmanın teknik destek ve iş gücü anlamında büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, anlaşmanın, zarar, ziyanın tespitiyle üreticiyi koruma anlamında da çok önemli olduğunu söyledi.

3 bin 866 km²’lik alan içerisindeki tarım arazilerinin Aselsan tarafından insansız hava araçlarıyla, üç boyutlu gözetimi şeklinde fotoğraflandırılmasının Genel Tarım Sigortası’nın ürün takiplerine destek sağlayacağını ifade eden Oğuz, KKTC genelindeki ekilebilir arazilerin miktarının planlama anlamında önemine dikkat çekti.

Tarım Bakanlığı’nın ihtiyacı olan diğer verileri de alacaklarını kaydeden Bakan Oğuz, dere yataklarının takibi, göletlerin ve orman alanlarının durumunu bunlara örnek gösterdi. Altyapı anlamında Aselsan’ın bir dünya devi olduğunu ifade eden Oğuz, bu anlaşmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

İş birliğinin devam etmesi temennisini dile getiren Dursun Oğuz, “Bütün amacımız ülkeye hizmet” dedi.

-Karahan

Aselsannet Genel Müdürü İsmail Karahan da, önemli bir proje için KKTC’de olduklarını belirterek, gurur duyduklarını ifade etti.

“Sizler olmasaydınız, bizler olmazdık” diyen Karahan, Aselsan’ın kuruluşunda yavru vatan Kıbrıs’ın çok büyük bir yeri olduğunu söyledi. Karahan, Aselsan’ın Barış Harekatı’ndan sonra ihtiyaç üzerine kurulduğuna işaret etti.

Aselsannet olarak Aselsan’ın yüzde 100 iştiraki olan en büyük şirketi olduklarını belirten İsmail Karahan, her zaman hizmete hazır olduklarını söyledi.

Projenin önemine dikkat çeken Karahan, “Çok önemli bir adım” dedi. Son teknolojiyle çalıştıklarını dile getiren Karahan, Aselsan’ın askeri alanda kullandığı tecrübeyi sivil alanda da harekete geçirdiklerini kaydetti.

Uydu görüntülerinin askeri alanda kullanılması kadar sivil alanda da kullanılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Karahan, proje kapsamında ekilebilir alanların ölçümünün yapılacağını ifade ederek, elde edilen verilerin paylaşılmasının da önemini vurguladı.

-Duvarcı

Genel Tarım Sigortası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı da, yönetim kurulu olarak her toplantıda daha iyi hizmeti sağlamanın arayışı içerisinde olduklarını anlattı.

Araştırma yaparken Aselsan’ın karşılarına çıktığını belirten Duvarcı, ciddi görüşmeler sonucunda bu noktaya geldiklerini kaydetti. Sağlanan imkanlar nedeniyle bakanlık ve Aselsan yetkililerine teşekkür eden Duvarcı, çiftçilere ve hayvancılara hizmet anlamında çok mutlu olduklarını dile getirdi ve iş birliğinin devamını diledi.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı. İmza töreninde karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.