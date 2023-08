Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yabancı uyrukluların işlettiği marketten görüntüler paylaştı, yaşananlara isyan etti. Markette domuz kesimi yapıldığı görüntüleri üzerine Belediye Başkanı Şenkul, 'ülke kontrolden çıkıyor' açıklaması yaptı

Girne'de sağlıksız etlerin satıldığı bir market görenleri dehşete düşürdü. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul "Cuma mesai bitince şehir kontrolden çıkmasın diye bir avuç personel ile her şeye yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandıŞenkul'un paylaşımı şöyle:"Polis miyiz ?, Sağlık Bakanlığı mı?, Tarım Bakanlığı mı?, Çevre Dairesi mi?, Çalışma Dairesi mi? Yoksa belediye mi ben de anlamadım. Cuma mesai bitince şehir kontrolden çıkmasın diye bir avuç personel ile her şeye yetişmeye çalışıyoruz.Ülkede yabancı olarak bulunanlar dahil kimsenin devleti ve yasalarını taktığı yok. Bir Belediye bunlarla tek başına nasıl mücadele edecek ? İşimiz mi değil mi bakmadan her ihbarı değerlendiriyoruz ve her gittiğimiz yerde birçok kuralsızlık görüyoruz.Yabancı uyruklu insanların işlettiği bir marketten görüntüler video’da. Satılanların yasal olmadığı kesin, ülkeye nereden girdiğini bilmediğimiz burda olmayan hayvan etleri vs vs… Ülke kontrolden çıkıyor. Bir kentin Belediye Başkanıdır bunları yazan.Bir sorgulayın paylaşımlarımı lütfen artık. Ya çıkın şov yapıyor bu adam her şey yolunda deyin ya da gereğini yapın artık!"