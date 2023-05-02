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Ülfet’te eğlence ve muhabbet bir arada

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Ülfet’te eğlence ve muhabbet bir arada
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Girne bölgesinde eğlenceserverlerin en çok tercih ettiği mekanlarından biri olan Ülfet yeni nesil meyhane, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Mekanda sunulan birbirinden lezzetli Kıbrıs mezeleri büyük beğeni topluyor. Kebap çeşitleri yanında farklı mezeleri de konuklarının beğenisine sunan Ülfet’te eğlenceli geceler yaşanıyor. Canlı müzik eşliğinde meyhane eğlencesinin yaşandığı mekanda konuklar coşkulu saatler geçiriyor. Haftanın her gecesi hizmet veren, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri Dj. İsmail Arcan eşliğinde 80’ler 90’lar Türkçe pop parti ve adamızın sevilen sesi Salahi Konal ile darbuka şovu ile konuklar unutulmaz anlar yaşıyor. Ülfet’in işletme müdürü Evren Kerem ve ekibi de konuklarla yakından ilgilenerek takdir topluyor.
 
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