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Üçhisar Belediye Başkanı Süslü İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

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Üçhisar Belediye Başkanı Süslü İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye’den kardeş belediye Üçhisar Belediyesi Başkanı Osman Süslü ile İskele’de görüştü.
İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesinde yer alan görüşmede iki kardeş belediye arasında neler yapılabileceği görüşüldü.
Hasan Sadıkoğlu görüşmede, İskele bölgesinde gelişime bağlı olarak bazı sorunların  olduğunu bu sorunları ortadan kaldırmak için de var güçleriyle çalıştıklarını, İskele’nin ülkenin yükselen yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de turistik bir yer olması açısından Üçhisar’ın  İskele Belediyesi ile benzer noktaları olduğunu ifade etti, Uçhisar’ın da İskele gibi dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi aldığını belirtti.
 
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