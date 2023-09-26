UBP Milletvekili Küçük: “KKTC, Akdeniz’de Türk’ün son kalesidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği’nin düzenlediği “Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs: Vatan büyük ve ebedi vatandır: Turan!” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği’nin düzenlediği “Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs: Vatan büyük ve ebedi vatandır: Turan!” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı.



Küçük’ün verdiği bilgiye göre, burada yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Dünyasının Doğu Akdeniz'deki güvenlik kalesidir! Gençler olarak bu kaleyi azami ölçüde korumalıyız ve haklı davamızı herkese duyurmalıyız. Gençleri bu konuda doğru bilgilendirmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Nahçivan’da gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendiren Küçük, “Türkiye yüzyılının Türk Dünyasını şaha kaldıracağını” söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

