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UBP Milletvekili Küçük: “BM’yi gerçekleri görmeye davet ediyorum”

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UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC sınırları içerisinde bulunan Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesine tepki gösterdi.

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UBP Milletvekili Küçük: “BM’yi gerçekleri görmeye davet ediyorum”
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UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC sınırları içerisinde bulunan Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesine tepki gösterdi.
 
Yazılı bir açıklama yapan Küçük, “bilindiği üzere Pile’de çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Onların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek devlet olarak bizim en temel vazifemiz. Bu çerçevede devletimizin imkanları ile halkımızı buluşturmak adına atmış olduğumuz bu insani adımın BMBG tarafından şiddet kullanarak engellenmeye çalışılmasını iki yüzlü bir davranış olarak nitelendiriyorum.” dedi.
 
Küçük, “KKTC’nin egemenlik sahası içerisinde kendisine yapılan her türlü haksızlığa ve müdahaleye karşılık verecek güçte olduğunu belirten Küçük, hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.
 
Pile-Yiğitler yolunun yapımına devam edileceğini belirten Küçük, bu noktada Cumhurbaşkanı ve hükümete desteğinin tam olduğunu kaydetti.
 
Küçük, “Siyasi irade olarak bizler bu kararın arkasında olmaya devam edeceğiz. BM’nin bizlere karşı olan iki yüzlü tutumunu bir kez daha bu vesileyle görmüş olduk. Tarihi gerçekler ışığında BM’yi bir kez daha tarafsız olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.
 
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