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UBP Milletvekili Karanfil’den Azerbaycan’ın antiterör operasyonuna destek

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UBP Milletvekili Karanfil’den Azerbaycan’ın antiterör operasyonuna destek
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Azerbaycan’ın başlattığı antiterör operasyonuna destek belirtti. 
Karanfil, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla başlatılan antiterör operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, son günlerde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve Anayasal düzenini bozmaya yönelik çalışmalar olduğunu, yapılan operasyonun meşru müdafaa çerçevesinde olduğunu kaydetti.
Kıbrıslı Türklerin her zaman kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Karanfil, “Şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımız acil şifalar dilerim” dedi.
 
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