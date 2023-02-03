Cumhurbaşkanı Tatar, “En büyük gücümüz ve destekçimiz olan Anavatan Türkiye’den hiçbir güç bizi koparamaz.” dedi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik çalışmalar yoğunlaşarak devam ederken, dördüncü toplantı önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak bilgi verirken BM Güvenlik Konseyi’nin son kararına da tepki gösterdi ve bu kararın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1878 yılında başlayan ulusal mücadelesinin, Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederken, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki kadim ve sarsılmaz bağlar ile ilişkilerin önemine de dikkati çekti.

Rum-Yunan ikilisi ile destekçilerinin ve bazı çevrelerin Anavatan Türkiye’yi hedef alarak Kıbrıs Türk halkını Anavatan Türkiye’den koparmaya yönelik faaliyetlerde, provokasyonlarda ve algı operasyonlarında bulunduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “En büyük gücümüz ve destekçimiz olan Anavatan Türkiye’den hiçbir güç bizi koparamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de destek verdiği egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm yolunda kararlılıkla ilerlediklerini de belirtirken, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ve Kıbrıs Türk halkını azınlık yapmayı hedefleyen federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde tek ses, tek yürek ve bir bütün olarak hareket etmenin önemine de işaret ederken; “Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen dördüncü toplantıda söz alan dernek başkanları ve temsilcileri, Kıbrıs konusunda son yaşanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal konular ile diğer alanlardaki düşünce ve önerilerini aktardı.

