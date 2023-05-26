“Türkiye’den 280 öğretmen geldi”

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, ülkede gençler işsizken, Türkiye’den 280’e yakın öğretmen geldiğini belirtti

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile nakillerle ilgili görüştüklerini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi ve “Gelecek yılı da gözden çıkardığı açık, net ortadır” dedi.

“Müsteşar başkanlığındaki müdürlerle nakillerle ilgili protokol konusunda anlaştıklarını ancak Bakana gittiğinde imza atılamayacağının söylendiğini” savunan Gökçebel, Bakanlığın nakil çalışmalarına başlamamasının, öğretmen alınmaması, öğretmenlik sınavının yapılmaması demek olduğunu ifade etti.

Aynı anda Türkiye Cumhuriyeti web sayfasında yurtdışı görevlendirilmek üzere sınava çağrılan öğretmenlerin genişletildiğini kaydeden Gökçebel, bugün ülkede gençler işsizken, 280’e yakın Türkiye Cumhuriyeti’nden öğretmen geldiğini, buna Matematik, Edebiyat, Bilgisayar, Fen Bilgisi ve birçok alana genişletilmesinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Lisesi binasının aylardır boşaltıldığını ancak tek bir adım atılmadığını dile getiren Gökçebel, “okulun, okul olmaktan çıkmak üzere olduğunu ancak bakanlığın ortada olmadığını” öne sürdü.

“Milli Eğitim Bakanı’nın kaosu gelecek yıla taşımak istediğini” iddia eden KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “geçiciliğin, Öğretmenler (Değişiklik) Tasa Tasarısı’na eklenmeye ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nda öğretmenler sınav tüzüğünde değişiklik yapılmaya çalışıldığını” savundu.

Eğitim sorunları konuşulmak istenirse öğretmen, idareciler ve okul aile birliklerinin hazır olduğunu belirten Gökçebel, “Siz neredesiniz?” diye sordu. Gökçebel, “genelgelerle, öğretmenlerin susturulup, eylemlerin bitirilemeyeceğini, öğretmene diz çöktürülemeyeceğini” kaydetti.

