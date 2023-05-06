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Türkiye Kalkınma Ajansları Müdürlüğünden DAÜ’ye ziyaret

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Türkiye Kalkınma Ajansları Müdürlüğünden DAÜ’ye ziyaret
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  Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nu ziyaret etti.
 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, görüşmede DAÜ ile yapılması muhtemel iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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