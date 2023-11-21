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Turkcell’lilerin paketlerindeki GB’lar yıl sonuna kadar 2’ye katlanıyor

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, abonelerinin paketlerindeki internetleri yıl sonuna kadar 2’ye katlamaya devam ediyor. Turkcell’liler hiçbir işlem yapmadan, ücretsiz olarak 4.5G ile GB keyfi yaşıyor

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Turkcell’lilerin paketlerindeki GB’lar yıl sonuna kadar 2’ye katlanıyor
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G lansman hediyesi olarak 7 Eylül itibarıyla başlattığı iki katı GB kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, müşterilerin hiçbir ek işlem yapmadan paketlerindeki internetlerin 2’ye katlandığı ifade edildi. Açıklamada, GB’ların abonelere otomatik olarak 31 günde bir tanımlanacağı ve SMS yoluyla bilgi verileceği belirtildi. Detaylarla ilgili bilgilere kktcell.com/kampanyalar//2-kati-internet linkinden ulaşılabileceği de hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, 4.5G paketleri ile farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli önemli faydaların da olduğu ve bu detaylara Kuzey Kıbrıs Turkcell mobil uygulamasından, Web sitesinden, Turkcell mağazalarından ve çağrı merkezinden ulaşılabileceği de belirtildi.

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