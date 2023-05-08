Özel klinik içerisinde bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Tuğcu’nun sağlık durumu iyi

Gazimağusa’da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu önceki gün hastası tarafından bıçaklanarak saldırıya uğradı.

Özel klinik içerisinde kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu isminin baş harfleri Ç.E. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla doktor Tuğcu’yu karnından bıçaklayarak yaraladı.

Tuğcu’nun ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün saldırıya uğrayan doktor Sadrettin Tuğcu’yu hastanede ziyaret etti. Yaşanan saldırıyı kabul edilemez olarak niteleyen Tatar, “Ne türden ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin; hiçbir hal ve koşulda, ne türden olursa olsun, hiçbir şiddet olayına karşı müsamaha göstermemiz söz konusu değildir” dedi.

