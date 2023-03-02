Trafiğe iki ayda 8 can

KKTC’de 2 ayda 595 trafik kazası meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti, 106 kişi yaralandı. Hasarla sonuçlanan 501 trafik kazasında 23 milyon TL’lik hasar meydana geldi

KKTC’de son 2 ay içerisinde 595 trafik kazası meydana geldi. Yaralanmayla sonuçlanan 86 trafik kazasında 106 kişi yaralanırken, 8 ölümlü kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Hasarla sonuçlanan 501 trafik kazasında ise tahmini 23 milyon 572 bin 228 TL’lik hasar meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerini kapsayan trafik istatistiklerini yayımladı.

Yayımlanan istatistiklere göre, bu sürede yaşanan trafik kazası sebeplerinin başında süratli araç kullanmak geliyor.

Kazaların oluş sebeplerine göre dağılımı şu şekilde verildi:

“Aşırı sürat 184, kavşakta durmama 112, dikkatsiz sürüş 110, yakın takip 75, alkollü içki tesiri altında araç kullanma 54, yolun solunu tutmama 23, diğer nedenler 37.”

EN FAZLA CEZA YASAL SÜRATİ AŞANLARA

Verilen tarihlerde 14 bin 494 trafik suçu raporlandı. Cezaların başında 3 bin 572 raporla “yasal sürati aşma” yer aldı. Ceza verilen trafik suçları ise şu şekilde açıklandı:

“3572 yasal sürati aşma, 1589 seyir halinde cep telefonu kullanma, 942 emniyet kemeri takmama, 301 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 8090 diğer suçlar”

GÜNEY KIBRIS, ÖLÜMLÜ KAZADA AB İÇERİSİNDE 16’NCI SIRADA

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın, ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada olduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, AB genelindeki ölümlü kaza oranında geçen yıl, 2021 yılına kıyasla yüzde 3 oranında artış görüldüğünü ve en fazla ölümlü kazanın Romanya ile Bulgaristan’da meydana geldiğini yazdı.

Haberde, AB ülkelerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı 1 milyon/46 kişiyken, bu oranın Güney Kıbrıs’ta 1 milyon/42 kişi olduğu ifade edildi.

