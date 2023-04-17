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Tozlu hava iki gün boyunca etkili olacak

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Tozlu hava iki gün boyunca etkili olacak
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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren bölgede toz zerreciklerinin etkili olacağını duyurdu.
Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildiren Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Tozlu havanın çarşamba gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
 
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