Töre, Türkiyeli ünlü tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında KKTC’de bulunan Türkiyeli ünlü tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, İpek Denizli Sanat Atölyesi Direktörü İpek Denizli, Şair Feyzan Korur ve Türkiyeli yayıncı Vedat Akdamar da yer aldı.

-Tuncer

Kabulde ilk sözü alan sanatçı Gülsen Tuncer, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçildiğini ifade ederek, bütün farklılıklara rağmen ülkeye bir birey olarak verilmesi gerekenin en iyisini vermek gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın geçirdiği süreçlere bakıldığında acılarla geçen zamanlar yaşandığına dikkat çeken Tuncer, sanatın acıları tedavi eden iyi bir araç olduğunu söyledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, meydana gelen depremden dolayı acıların iç içe geçtiğine değinerek, sevinçte olduğu gibi tasa ve üzüntüde de anavatan ile birlikte olduklarını kaydetti.

Atatürk’ün, “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün herkesi birleştiren ortak bir söylem olduğunu ifade eden Töre, sanatın önemini çok iyi bildiklerini, özellikle tiyatronun kendi yaşamında büyük bir anlamı olduğunu söyledi.

Sanatın insanların kişiliğinin oluşmasında önemli bir rolü olduğunu dile getiren Başkan Töre, nefes varsa sanatın her zaman devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gülsen Tuncer’e tiyatro sanatına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Töre, KKTC’de yapacağı temasların da başarılı geçmesini temenni etti.

Kabulde Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Gülsen Tuncer, kabulün ardından bir süre Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimini izledi.