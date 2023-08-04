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Töre, Kuzey Kıbrıs Bangladeş Topluluğu Derneği heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de yaşayan Bangladeş vatandaşlardan oluşan Kuzey Kıbrıs Bangladeş Topluluğu Derneği heyetini kabul etti.

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Töre, Kuzey Kıbrıs Bangladeş Topluluğu Derneği heyetini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre kabulde yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke olan Bangladeş’li kişilerin ülkede bir dernek çatısı altında olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Bangladeş’in, KKTC’yi tanıma girişiminde bulunan ilk ülkelerden olduğunu belirten Töre, KKTC'de yaşayan Bangladeşlilerin sorunlarının çözümü konusunda hükümet yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunabileceğini söyledi. 
Bangladeş halkını sevdiklerini dile getiren Töre, ülkede öğrenci olan, çalışan ya da yatırım yapan bu ülke insanlarına rahat bir yaşam diledi. 
Kuzey Kıbrıs Bangladeş Topluluğu Derneği Başkanı Mohammad Ismail Bhuiyan da çalışmaları hakkında Töre’ye bilgiler vererek, Türkiye ve KKTC’yi kardeş olarak  gördüklerini söyledi. 
 
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