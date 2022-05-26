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“Toplum ilk kez bu derece kötümser oldu”

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CMIRS Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarının ilk kez toplumun bu derece kötümser olduğunu gösterdiğine dikkat çekti ve ekledi: “Ülkeyi yönetenlerin toplumu rahatlatan politikalar oluşturmaları gerekiyor”

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“Toplum ilk kez bu derece kötümser oldu”

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını değerlendirdi.
Yücel, çalışmanın genelinde toplumun başta ekonomik konular olmak üzere, ekonomik, siyasi ve sosyal konularda karamsar olduğunun görüldüğünü belirtti.
Ülke yönetimi ve demokrasinin işleyişi konularında bugüne kadarki en düşük puanların ortaya çıktığını vurgulayan Mine Yücel “Katılımcılar ayrıca ülkede yolsuzluk, organize suçlar vs gibi konuların yaygın olduğunu düşünmekte, bu da toplumun adalet duygusunu zedelemektedir” dedi.
Mine Yücel, anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi:
“Katılımcıların siyasilere güveni kalmamış olup, oy vermem diyenlerin oranı oldukça yüksektir.  Katılımcılar arasında ayrıca siyaset üzerinde etkili olamayacakları düşüncesi de oldukça yaygındır ki bu ülkede örgütlenme ve demokrasinin sağlığı açısından oldukça düşündürücü bir sonuçtur.   Katılımcıların neredeyse tamama yakınının ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor olması ve ülkede çoğunluğun olumsuz duygular içerisinde olması da 2013 yılından beridir gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalışmada ilk kez toplumun bu derece kötümser olduğunu göstermiştir. 
Bütün bu sonuçlar bu bölümde yayınladığımız çözüm ve Güneyle ilgili bulguları da açıklamaktadır.  Katılımcıların ülkede işler kötü gittikçe Kıbrıs Sorununa çözüm konusunda istekleri de artmaktadır.  Katılımcılar arasında özellikle iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemler ve yeni geçiş kapıları açılması yönünde bir istek bulunmaktadır. Buna ek olarak en çok tercih edilen çözüm senaryosu da 2 Toplumlu, 2 Bölgeli Federasyon modelidir. 
Çözümle ilgili görüşler yanında uzun bir zamandan sonra ilk kez CTP de birinci parti konumuna gelmiştir.  Ayrıca katılımcıların dörtte üçe yakını ülkeyi yönetenlerin halkın çıkarlarına göre hareket etmediğini düşünmektedir.  Ülkeyi yönetenlerin kendilerine karşı toplum içerisinde birikmiş olan hoşnutsuzluğu görmeleri ve ona göre toplumu rahatlatan politikalar oluşturmaları gerekmektedir.”
 
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