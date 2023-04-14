Tekman’ın Tai Chi seanslarına yoğun ilgi

Ülkenin başarılı eğitmenlerinden Tarık Tekman, bedendeki enerjileri düzenleme sanatı olan, zihin vücut egzersizi Tai Chi ile doğru nefes almayı benliğimize yerleştiriyor.
Tai Chi eğitimleri için birçok kişinin başvurduğu isim olan Tarık Tekman, kişinin, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini de hedefleyen bir egzersiz sistemi olan Tai Chi sayesinde insanların hareketlerini etkin nefes teknikleri kullanarak bedenin enerji dengesini düzenlemesine yardımcı oluyor.
“Chi” enerjisinin dengeli bir şekilde bedende akmasını sağlayan çalışmalarıyla bilinen ve esneme, güçlendirme çalışmalarını da öğreten Tarık Tekman, gerçekleştirdiği seanslarla yoğun ilgi görüyor.
Tai Chi eğitimleriyle ilgili bilgiye tariktekman.com 'dan ulaşılabilir.
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