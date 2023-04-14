banner913
banner932
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
34 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
34 0
 
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
13 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
10 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
21 0
Ünilig’de Final Four zamanı
Ünilig’de Final Four zamanı
22 0
banner915

Tekman’ın Tai Chi seanslarına yoğun ilgi

banner476

banner825
Tekman’ın Tai Chi seanslarına yoğun ilgi
banner931
Ülkenin başarılı eğitmenlerinden Tarık Tekman, bedendeki enerjileri düzenleme sanatı olan, zihin vücut egzersizi Tai Chi ile doğru nefes almayı benliğimize yerleştiriyor.
Tai Chi eğitimleri için birçok kişinin başvurduğu isim olan Tarık Tekman, kişinin, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini de hedefleyen bir egzersiz sistemi olan Tai Chi sayesinde insanların hareketlerini etkin nefes teknikleri kullanarak bedenin enerji dengesini düzenlemesine yardımcı oluyor.
“Chi” enerjisinin dengeli bir şekilde bedende akmasını sağlayan çalışmalarıyla bilinen ve esneme, güçlendirme çalışmalarını da öğreten Tarık Tekman, gerçekleştirdiği seanslarla yoğun ilgi görüyor.
Tai Chi eğitimleriyle ilgili bilgiye tariktekman.com 'dan ulaşılabilir.


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.