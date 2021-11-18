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TDP, Sanayi Odası'yla hellimin pazarlanması konusunu masaya yatırdı

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TDP Genel Başkanı Özyiğit Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, hellimin tescili konusunda Sanayi Odası’nın katkılarının son derece önemli olduğunu, şimdi de ihracı ve pazarlanmasının önündeki engellerin kaldırılmasında da yardımcı olabileceğine inandığını kaydetti

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TDP, Sanayi Odası'yla hellimin pazarlanması konusunu masaya yatırdı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ihracata yönelik hellimin denetlenmesinde Sanayi Odasının etkin paydaş olabileceğini ifade etti.

TDP Basın Bürosu’na göre, Özyiğit Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, hellimin tescili konusunda Sanayi Odası’nın katkılarının son derece önemli olduğunu, şimdi de ihracı ve pazarlanmasının önündeki engellerin kaldırılmasında da yardımcı olabileceğine inandığını kaydetti. Özyiğit, ihraca yönelik hellimin denetiminde Sanayi Odası’nın etkin bir paydaş olabileceğini, bu bağlamda AB (Brüksel) nezdinde girişimde bulunulmasının önemli olduğunu belirtti.

Özyiğit, Avrupa Birliğinden ayrılan İngiltere ile ilişkilerin geliştirilmesiyla hellim, narenciye başta olmak üzere KKTC’deki ürünlerin İngiltere’ýe ihraç ve pazarlamasının mümkün olabileceğini kaydetti.   

Pandemi sürecinde yerli üretimin öneminin öne çıktığını belirten Özyiğit, yerli üretimin girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede yaşanmakta olan ‘ara elemen’ ya da ‘kalifiye elaman’ açığının karşılanması adına Çıraklık Meslek Okulları ve Meslek Liselerinin düzenleme getirilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, Sanayi Bölgelerinin oluşumu, yönetimi, temizliği ve denetiminin kimin sorumluluğunda olduğunun “netleştirilmesi” gerektiğini de belirtti.

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