TC Büyükelçiliği'nden, Türkiye’den gelen öğrenciler için önemli adım

TC Büyükelçiliği, Türkiye’den gelen öğrencilerin yurt ihtiyacını gidermek için Gazimağusa’da bina kiraladı. 802 öğrencinin yurdu olacak binayla ilgili hazırlıkların kasım ortasında tamamlanması hedefleniyor

Eğitim için Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gelen öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması için TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kamtek şirketi arasında protokol imzalandı.

Protokole göre, Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin içinde bulunan bina 802 öğrencinin yurdu olacak. Öğrencilerin kasım ortasında binaya yerleştirilmesi hedefleniyor.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuyla ilgili açıklamasında, gençlerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak için gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gerekse hükümetten tahsis ettikleri arsalara Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla binalar yapacaklarını belirterek, sorunun hızlıca çözülebilmesi için mevcut binaları kiralayacaklarını belirtti.

Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’deki iş insanlarına da çağrı yaparak, “Yurt olmaya elverişli binalarınız varsa gerekli inceleme ve değerlendirmeden sonra, imkanlarımız doğrultusunda buraları gençlerin hizmetine sunmaya hazırız” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen yurt protokolüyle ilgili imza töreninde TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu

Ali Kamacıoğlu,

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Mithat Tekçam

-Feyzioğlu

İlk sözü alan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti’nden ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenci geldiğini, ancak son yıllarda çeşitli sebeplerle Türkiye’den gelen öğrenci sayısında düşüş yaşandığını söyledi.

Feyzioğlu, bu düşüşle ilgili ilk sıradaki sebebin yurt ihtiyacının karşılanmasındaki eksiklik olduğunu söyleyerek, “KKTC’deki yurt ihtiyacını gidermek için kararlı adımlarla yola çıktık” dedi.

Gençlerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak için gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi gerekse hükümetten tahsis ettikleri arsalara Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla binalar yapacaklarını belirten Metin Feyzioğl, konuyla doğrudan ilgilenen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun hızlıca çözülebilmesi için KKTC’deki mevcut yurtlardan da kiralama yoluna gidilmesi yönünde talimatı olduğunu belirtti.

Ali Kamacıoğlu

ile imzalanan

protokol uyarınca 802 öğrenciye kısa sürede içinde yurt imkanı sağlanacağını kaydeden Feyzioğlu, kasım ortası gibi öğrencilerin yurda yerleşebileceğini söyledi.

Önemli bir yatırımı Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarıyla gençlerin hizmetine sunan,

Kamtek

LTD. Direktörü Ali Kamacıoğlu’na teşekkür eden

Bu davranışın örnek olmasını da dileyen Büyükelçi Feyzioğlu

“Yurt olmaya elverişli binalarınız varsa gerekli inceleme ve değerlendirmeden sonra imkanlarımız doğrultusunda buraları gençlerin hizmetine sunmaya hazırız” diyerek ülkedeki iş insanlarına çağrı yaptı.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı görevini de yürüten

Ali Kamacıoğlu

,

ülke eğitimi için bir damla dahi katkı sağlamışsa bundan büyük bir onur ve mutluluk duyacağını ifade etti.

Kamacıoğlu, hiç düşünmeden, hesap yapmadan ülke gençliğine fayda sağlamak için adım attığını da belirterek, KKTC’deki üniversitelerin ilk yıllarda olduğu gibi Türkiye’den gelen öğrenci sayısını yüzde 60-70’lere çıkarmasını da temenni etti.