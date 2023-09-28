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TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Dr. Küçük’ün anıt mezarını ziyaret etti

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TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Dr. Küçük’ün anıt mezarını ziyaret etti
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KKTC’de temaslar yapmak üzere ülkeye gelen Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu heyeti, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’deki anıt mezarını ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dr. Küçük’ün anıt mezarına çelenk sundu, saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün de hazır bulunduğu törende TBMM heyetine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.
 
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