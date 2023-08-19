banner913
banner932
“Tamamen insani bir yol talep ettik”
“Tamamen insani bir yol talep ettik”
14 0
“Komplo ile karşı karşıyayız”
“Komplo ile karşı karşıyayız”
15 0
 
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
19 0
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
16 0
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
67 0
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
16 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
26 0
banner964

Tatar’dan namaz çıkışı fotoğraf

banner476

banner825
Tatar’dan namaz çıkışı fotoğraf
banner971
Pile'de, Türk tarafının yasa dışı yol çalışması gerginliğinin yaşandığı ve BM Güvenlik Konseyi üyesi 3 ülkenin kınama mesajı yayınladığı sırada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Cuma namazı çıkışı çocuklarla çekindiği fotoğrafı paylaştı.
Tatar “Lefkoşa’da cuma namazı sonrası Surlariçi’nde Akkavuk Mahallesi’nde … Hayırlı cumalar dilerim” mesajı paylaştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.