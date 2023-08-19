Tatar’dan namaz çıkışı fotoğraf

Pile'de, Türk tarafının yasa dışı yol çalışması gerginliğinin yaşandığı ve BM Güvenlik Konseyi üyesi 3 ülkenin kınama mesajı yayınladığı sırada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Cuma namazı çıkışı çocuklarla çekindiği fotoğrafı paylaştı.
Tatar “Lefkoşa’da cuma namazı sonrası Surlariçi’nde Akkavuk Mahallesi’nde … Hayırlı cumalar dilerim” mesajı paylaştı.
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