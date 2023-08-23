Tatar: "Türk Kızılayı her zaman yanımızda oldu"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, Genel Sekreteri Hasan Karaokçu ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde konuşan

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında da Kızılay’ın önemli çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, depremden dolayı hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Kızılay tarafından ülkede düzenli olarak kan bağışı kampanyası düzenlediğini ve Ramazan ayında iftar yemeği verildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, olası bir doğal afet ve istenmeyen olaylar için Kıbrıs’taki Kızılay’ın her zaman güçlü ve hazır olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kaynak yaratma, güçleri birleştirme ve iyi ekipler oluşturmanın önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk Kızılay’ın dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelecek olaylar için iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, KKTC’nin, Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini aldığını da anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ülkelerin yanı sıra İslam Ülkeleri Teşkilatı ve diğer ülkelerde Kızılay’ın güçlenmesi gerektiğini, KKTC’nin kurumlarıyla çalışmalara katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay’ın yeni yönetim kurulunu tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Fatma Meriç Yılmaz’ın başkanlığının hayırlara vesile olmasını diledi.

-Yılmaz: “Kıbrıs Türk Kızılay’a bir mobil aracı devrettik”

Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da konuşmasında, yapılan genel kurulun ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’ye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, Kıbrıs Türk Kızılayı'na bir mobil aracı devrettiklerini belirterek, KKTC’de Genç Kızılay oluşturup, 6 ayda bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.