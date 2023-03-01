Tatar, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de temasları çerçevesinde Gaziantep Havalimanı’na vardı. Tatar, havalimanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada, KKTC Ankara Büyükelçiliği, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ve KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na, Türkiye’de meydana gelen depremlerdeki fedakar ve özverili çalışmaları nedeniyle takdir belgesi takdim etti.

Belgeler Cumhurbaşkanı Tatar tarafından KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Korukoğlu ile Demirel ve Mendeli’ye teşekkür ederek, özellikle Adıyaman’da Gazimağusa TMK öğrencileri, öğretmenler ve velilerin enkaz altından çıkarılması için olağanüstü bir çaba ve gayret sarf edildiğini kaydetti.

KKTC’den Adıyaman’a ulaşan ekiplerle birlikte yetkililerin 6 gün boyunca çalışmalarını yürüttüğünü ve acılı ailelere destek olduğunu ifade eden Tatar, bu nedenle Korukoğlu, Demirel ve Mendeli’ye yürekten teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinin amacının depremzedelerle bir araya gelerek, taziyelerini iletmek olduğunu vurguladı. Türkiye’de asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı dileyen Tatar, tasada ve kıvançta bir olduklarının altını çizdi. “Onların acısı bizlerin de acısıdır” diyen Tatar, dayanışma ve kardeşliği ifade etmek üzere bölgede olduğunu kaydetti.

