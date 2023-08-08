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Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu

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Eski Erenköy bölgesinde yer alan Türk okulu ve cami için Evkaf ve GKK işbirliğinde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı

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Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliğinde bir tarihi eser daha ülke değerlerine kazandırıldı.
Eski Erenköy bölgesinde yer alan Türk okulu ve cami için 2023 yılının başında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Kıbrıs Türklerinin ada içerisinde verdiği önemli mücadelelerden bir tanesi olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişinin 59. Yıl dönümünde eski okul ve caminin açılışı gerçekleştirildi.

Tüm Kıbrıs’ta yer alan vakıf eserleri, Türk mezarlıkları ve şehitliklerin restorasyonu ve bakımı için uzun soluklu projeler üreten Evkaf, kültürel değerlerimizi korumaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları sonucunda müze olarak halkın hizmetine açılmış olan Türk Okulu ise tarihin izlerini günümüze taşıyacak.
Açılışta konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter “Her yerde kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi.
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