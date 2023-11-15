banner913
banner932
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
7 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
21 0
 
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
22 0
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
93 0
Cezaevi nüfusu bini aştı
Cezaevi nüfusu bini aştı
21 0
banner964
banner985

Sungur: “Kaçak emlakçı” sorunu büyüyor"

banner476

banner974
Sungur: “Kaçak emlakçı” sorunu büyüyor"
banner971
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede ciddi bir “kaçak emlakçı” sorunu olduğunu söyleyerek, konu hakkında Meclis’e sundukları yasa taslağının değiştirilerek amacı dışına çıkarıldığını öne sürdü.
Sungur yazılı açıklamasında, konu hakkında mücadele başlatacaklarını ifade ederek çağın koşullarına uygun, tüm tarafları koruyacak bir yasanın çıkması için çalışacaklarını belirtti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.