Sungur: “Kaçak emlakçı” sorunu büyüyor"

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede ciddi bir “kaçak emlakçı” sorunu olduğunu söyleyerek, konu hakkında Meclis’e sundukları yasa taslağının değiştirilerek amacı dışına çıkarıldığını öne sürdü.
Sungur yazılı açıklamasında, konu hakkında mücadele başlatacaklarını ifade ederek çağın koşullarına uygun, tüm tarafları koruyacak bir yasanın çıkması için çalışacaklarını belirtti.
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