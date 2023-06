Soysan: “Evden eve fiber hayal değil”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın evden eve fiber projesinin hayata geçebileceğini açıklaması üzerine, “Bu projenin bekletilmesi ülkemize, insanımıza karşı yapılan bir ayıptır.” dedi.



Soysan Tel-Sen Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, uzun bir süreden bu yana evden eve fiber projesinin Telekomünikasyon Dairesi’nin gündeminde olduğunu bildirdi.



Soysan açıklamasında “Telekomünikasyon Dairesinin bunu yapma kabiliyeti vardır finanse edebilecek formülleri de vardır. Her gelen siyasi otorite bunu överek anlatmakta ancak iş icraata gelince ya Daireyi özelleştirme ya da bu projeyi özelleştirme gündeme getirilerek halka gitmesi mümkün olan ve ihtiyacı karşılayacak olan hizmet ötelenmektedir.” ifadelerini kullandı.



“Bakanın elini tutan…”



Soysan, açıklamasında Bakanın samimiyetine güvenmek istediklerini, bakır hatların fibere dönüştürülmesinin yolu olduğunu, dünyada örneklerinin yaşandığını ve KKTC’de de yapılabileceğini kaydetti.



Soysan şöyle devam etti:



“Telekomünikasyon Dairesi’nin bu konuda tüm ada ve veya bölge bölge hazırlanmış projeleri olduğunu bilmekteyiz eğer burada sıkıntı Bakanın da dediği gibi teknik şartname hazırlığıysa bu kısa sürede aşılmalı ve bir an evvel proje hayata geçirilmelidir.



Bu konuda Bakanın elini tutan, engellemeye çalışan bunu özele peşkeş çekmeye hazırlanan her kim varsa bilmesini isteriz ki iki elimiz yakasındadır.



Keşke Gönyeli Belediyesi Projesinin zamanında hayata geçirilmesi sağlansa siyasi oyunlara kurban edilmeseydi.



Sendika olarak Telekomünikasyon Dairesi üzerine oynanmış tüm oyunları bozmaya çalıştık. Kamuoyu ile paylaştık destek gördük. Bizi kamuoyuna kötü göstermeye çalışanlar oldu; yılmadık ve her geçen gün bizim gerçeklerimiz bir bir hayata geçiriliyor. O gün ne dediysek o oluyor.



Biz ‘altyapı devletin olmalı’ dediğimizde imkânsız denildi suçlandık ancak şu anda 4.5G ve 5G hizmetleri verilme aşamasında ve altyapı devlette.



‘GSM Operatörleri kendi üzerine düşeni yapmaz’ dedik gerçekler ortada. Bu böyle devam eder gider.

Biz bakır hatların yerine fibere dönüştürmenin bu ülkede ihtiyaç duyulan ağın yüzde yüzünü olmasa bile çok büyük bölümünü karşılayacağını biliyoruz ve bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Bakanın bu konuda atacağı her adımın yanında olacağız.”



“Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğüne büyük görevler düşmektedir”



Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin, ülkenin, ulusal ve uluslararası iletişim trafiğini üzerine almış gerek özel gerekse devlete hizmet sağladığını anlatarak, bunun da başarısının ortada olduğunu, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğüne bu konuda büyük görevler düştüğünü belirtti.



Göreve yeni gelen Ömer Kanlı’ya hayırlı görevler dileyen Soysan, Telekomünikasyon Dairesinin borcu olmadığını, var olan borçların Telekomünikasyon Dairesinin gelirini alan Hazineye, Maliye Bakanlığı’na ait olduğunu savundu.



Dairenin gereksinimleri olduğunu da kaydeden Soysan, teknik teçhizat ve araç ihtiyacı bulunduğunu ancak bunları kullanacak personelin de gerekli olmasından dolayı en önemli ihtiyacın personel olduğunu bildirdi.



Personelin hizmet içi eğitiminin sağlanması, gerekli alanlarda yeni istihdama gidilmesi ve bu istihdamların yapılabilmesi için teşkilat yasasındaki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Soysan, Sendikanın bu konuların takipçisi olduğunu, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nün de üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.



Soysan, “Bakan Arıklı’ya çağrımızdır; gelin bu ülke insanının neler yapabileceğini gösterelim bakırı fibere dönüştürecek projeyi hayata geçirelim. Bu ülke insanının hak ettiği ucuz ve kaliteli iletişimi en üst seviyeye çıkaralım. Bunun için biz çalışanlara düşen ne varsa yapmaya hazırız. Elinizi tutan varsa da bilin ki yanınızda yer alırız. Ama samimi değilseniz iki elimiz sizin de yakanızdadır.” ifadelerini kullandı.